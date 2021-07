Politie en justitie zijn nog steeds op zoek naar Oguz H., vermeend kopstuk van de bende achter de vorig jaar augustus opgerolde cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen. De 52-jarige Tilburger heeft tot nu toe met succes buiten het beeld van de opsporingsdiensten weten te blijven, zo lieten de aanklagers donderdag optekenen. Dat deden ze tijdens een nieuwe voorbereidende zitting in de strafzaak bij de rechtbank in Amsterdam.