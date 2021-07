Verkoopgolf op beurzen door zorgen over coronaherstel

De Europese beurzen werden donderdag overspoeld door een brede verkoopgolf. Vooral de zogenoemde cyclische bedrijven, die gevoelig zijn voor de economische ontwikkelingen, moesten het ontgelden door de zorgen over een vertraging van het herstel van de coronacrisis door de opmars van de Delta-variant. Daarnaast was de blik gericht op de Europese Centrale Bank (ECB), die naast de notulen van de laatste beleidsvergadering ook de resultaten van zijn strategische verkenning presenteert. De centrale bank heeft daarbij gekeken naar het officiële inflatiedoel en de rol van de ECB in de strijd tegen klimaatverandering.