Ongeveer 3000 medewerkers van kinderdagverblijven demonstreren donderdag in Nieuwegein omdat werkgeverskoepels in hun ogen geen goede cao-afspraken willen maken. „Er komen zelfs nu nog bussen binnen want er was blijkbaar file. We hadden gehoopt op 2500 mensen maar er komen ook niet-leden bij”, zegt een woordvoerster van FNV.