De Nederlandse reisbranche maakt zich zorgen over het snel oplopende aantal coronabesmettingen van de laatste dagen. Die zouden kunnen leiden tot een ongunstigere kleurcode vanuit andere landen, waardoor Nederlanders te maken kunnen krijgen met extra maatregelen als verplichte quarantaines of inreisverboden voor hun vakantie. „Dan mogen we eindelijk weg en dan willen ze ons niet”, aldus reisbrancheorganisatie ANVR.