Brussel beboet automakers met 875 miljoen euro om kartelvorming

De Europese Commissie beboet autoproducenten BMW, Volkswagen, Audi en Porsche met totaal bijna 875,2 miljoen euro vanwege kartelvorming. Alle producenten hebben toegegeven dat zij deel uitmaakten van de groep waarin afspraken werden gemaakt over de uitstoot van het schadelijke stikstofoxide (NOx) in dieselauto’s. Ze spraken af een technologie die de auto’s schoner kan maken niet volledig te gebruiken om zo met elkaar te concurreren. Daimler ontloopt een boete omdat het bedrijf het kartel in Brussel opbiechtte.