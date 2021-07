Albert Heijn en Lidl gaan meer doen om de positie van vrouwen in hun leveringsketens te verbeteren. Jumbo beloofde al eerder stappen op dit vlak te gaan zetten. De toezeggingen komen volgens Oxfam Novib na een actie waarbij grote Nederlandse supermarkten werden aangesproken op slechte arbeidsomstandigheden van arbeiders en boeren in de toeleveringsketens in ontwikkelingslanden.