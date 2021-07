Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl koploper in rode AEX

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway was donderdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index, die flink in het rood stond. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl profiteerde van een koopadvies van Bernstein en sterke resultaten van concurrent Deliveroo. De algehele stemming op de Europese aandelenmarkten was negatief. Beleggers besloten winst te nemen na de opmars een dag eerder en hielden de blik onder meer gericht op de Europese Centrale Bank (ECB).