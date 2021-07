Methodisten Ierland houden vast aan traditionele huwelijk

De Methodist Church in Ierland heeft –opnieuw– uitgesproken dat het huwelijk een verbinding is tussen een man en een vrouw. De kerk reageert daarmee op het besluit van de methodisten in het Verenigd Koninkrijk om ”homohuwelijk” toe te staan. De Ierse kerk besloot met 254 voor en 46 tegen om bij de traditionele definitie van het huwelijk te blijven. Ook de Ierse Rooms-Katholieke Kerk, de Kerk van Ierland en de Presbyteriaanse Kerk wijzen het homohuwelijk af.