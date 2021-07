Tientallen grote bedrijven, instanties en overheden roepen de formerende partijen in Den Haag op om flink te investeren in het openbaar vervoer in de regio Utrecht. Volgens werkgevers zoals Rabobank, a.s.r. en VodafoneZiggo, de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn miljardeninvesteringen in het ov nodig om ruim 100.000 extra woningen te kunnen bouwen en 80.000 banen te realiseren.