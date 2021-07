VS beloven dat Assange niet in zwaarbeveiligde gevangenis komt

De Amerikaanse overheid heeft het Verenigd Koninkrijk een aantal garanties gegeven over Julian Assange, in de hoop dat de WikiLeaks-oprichter daardoor uitgeleverd mag worden. Zo zal de 50-jarige Assange in de Verenigde Staten niet in een zwaarbeveiligde gevangenis worden vastgezet en mag hij na een eventuele veroordeling zijn celstraf in zijn thuisland Australië uitzitten, meldt The Wall Street Journal op basis van het Openbaar Ministerie in Engeland.