De beleidsbepalers van de Federal Reserve vinden het te vroeg om te bepalen of de arbeidsmarkt en de inflatie door blijven bewegen in de ingeslagen richting. Daarom is het ook te vroeg om te beslissen dat het coronasteunprogramma kan worden afgebouwd, blijkt uit de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Amerikaanse koepel van centrale banken.