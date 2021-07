De donkere oogjes van de baby die de kerk in keek, vergeet ik niet snel. Een klein jongetje op de arm van zijn dankbare moeder. Zo legt de Heere keer op keer een generatie kinderen in de armen van hun ouders, die hen ten doop mogen houden. Waarbij ze volgens ds. G. Boer in armoede gelegd worden in de armen van de belovende God. De gemeente zong de kleine baby toe: „Dat ’s Heeren zegen op u daal.” Dat schept verwachting, van Godswege.