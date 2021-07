In het Gelderse dorp Maurik is woensdag onrust ontstaan, nadat de politie de woning was binnengegaan van de 35-jarige man uit Polen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. „Dat leidde tot onrust in de gemeente. Dat zijn we hier niet gewend”, zegt burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren, waar Maurik onder valt.