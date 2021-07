Demissionair premier Mark Rutte is in een debat over de toeslagenaffaire hard in aanvaring gekomen met SP-Kamerlid Renske Leijten. Die betichtte het kabinet ervan neer te kijken op „stumpers, profiteurs” die een toeslag of uitkering nodig hebben om rond te komen. Dat „mensbeeld” lag volgens haar ten grondslag aan het schandaal waarbij duizenden ontvangers van kinderopvangtoeslag ten onrechte werden weggezet als fraudeurs.