Het is druk bij bedrijven voor auto-onderhoud en -reparatie. In aanloop naar de zomervakantie kampen de 175 Nederlandse vestigingen van het oorspronkelijk Schotse garagebedrijf KwikFit met „recorddrukte”. Ook concurrent Euromaster en brancheorganisatie BOVAG merken grotere belangstelling vlak voor de zomervakantie, die in het noorden van het land zaterdag begint.