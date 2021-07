Boeren joelen Kamerleden D66 en CDA uit en juichen voor BBB

Tweede Kamerleden van CDA en D66 zijn met veel lawaai en gejoel onthaald door actievoerende boeren op het Malieveld in Den Haag. Toen Tjeerd de Groot van D66 aan het woord was, maakten actievoerders minutenlang zo veel lawaai dat hij niet te verstaan was. Betogers staken vuurwerk af, toeterden met hun tractoren en schreeuwden door hem heen. De Groot zag zich genoodzaakt zijn toespraak vroegtijdig af te kappen. Luid applaus was er juist voor Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB). Toen ze het podium opkwam, galmde het nummer Sweet Caroline van Neil Diamond door de luidsprekers.