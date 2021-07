Boeren wijzen bestuurders op stikstofuitstoot andere sectoren

Delegaties van actievoerende boeren zijn in diverse steden in gesprek gegaan met provinciebestuurders. Ze willen het onder meer hebben over stikstofuitstoot van bedrijven uit andere sectoren dan de landbouw, die volgens hen ten onrechte niet over een natuurvergunning beschikken. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) vroeg zich bijvoorbeeld af hoe het zit met de vergunningsplicht van Brabantse vestigingen van supermarktketen Jumbo.