De aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries onderstreept nog maar eens dat de misdaad een „veelkoppig monster” is dat „keihard” moet worden bestreden. Maar dat is een zaak van de lange adem, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus, op de dag nadat De Vries in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten.