Er is in Nederland vrijwel nergens droogte meer, zo valt af te lezen uit de droogtemonitor van het KNMI. Momenteel zijn er vrijwel nergens opvallende watertekorten en staat het landelijke neerslagtekort over dit jaar nog niet hoger dan 30 millimeter. Dit is zo’n 70 millimeter onder de voor dit moment van het jaar gebruikelijke 100 millimeter, meldt Weer.nl.