Shell klimt op Damrak na bericht hogere beloning aandeelhouders

Het aandeel Shell behoorde woensdag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs. Beleggers waren blij met het nieuws dat het olie- en gasconcern meer geld gaat uitkeren aan zijn aandeelhouders. De algehele stemming op de Europese aandelenmarkten was eveneens positief na de verliesbeurt een dag eerder. De winsten bleven wel beperkt in afwachting van de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Beleggers hopen in de aantekeningen meer aanwijzingen te vinden over de toekomstige rentestappen en hoe de centrale bankiers denken over de snel oplopende inflatie.