OLVG: bericht over Peter R. de Vries is hoogstwaarschijnlijk nep

Het bericht dat circuleert op sociale media over misdaadverslaggever Peter R. de Vries van iemand die zich voordoet als een medewerker van het ziekenhuis OLVG, is naar alle waarschijnlijkheid nep. In dat bericht staat dat De Vries zou zijn overleden. „De gegevens die bij het bericht staan zijn niet te herleiden naar een medewerker van OLVG”, aldus het ziekenhuis. „Wij betreuren de ontstane onrust en leven erg mee met Peter R. de Vries.”