Minder incidenten in asielzoekerscentra, wel vaker mishandeling

Vorig jaar zijn er in de asielzoekerscentra minder incidenten geweest onder bewoners. Ook het aantal misdrijven door asielzoekers nam af in vergelijking met 2019. Wel werd vaker zware mishandeling gemeld, van 56 keer in 2019 naar 94 in 2020. Dat staat in het jaarlijkse incidentenoverzicht dat het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft opgesteld in samenwerking met het wetenschappelijk onderzoeksinstituut WODC. In hoeverre de coronapandemie invloed heeft gehad op de afname dan wel de toename, kunnen de onderzoekers niet aangeven.