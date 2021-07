De Duitse industriële productie is in mei wederom gedaald, nadat in april ook al sprake was van een neergang. De teleurstellende cijfers komen deels door problemen in de toeleveringsketen, zoals de tekorten aan chips en door bevoorradingsproblemen in de nasleep van de blokkade van het Suezkanaal. Maar volgens kenners kan het ook zijn dat het herstel iets later vaart krijgt.