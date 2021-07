Aandacht voor notulen rentevergadering Fed op beurzen

Beleggers op de Europese beurzen kijken woensdag vooral uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Beleggers hopen in de aantekeningen meer aanwijzingen te vinden over de toekomstige rentestappen en hoe de centrale bankiers denken over de snel oplopende inflatie. De Fed hield de rente vorige maand onveranderd, maar hintte wel op twee renteverhogingen tegen eind 2023. Hogere rentes en het afbouwen van de coronasteunmaatregelen betekenen doorgaans slecht nieuws voor beleggers.