Natuurorganisaties trekken steun voor biomassa in na onderzoek

Natuur- en milieuorganisaties willen niks meer te maken hebben met het verbranden van biomassa in elektriciteitscentrales. Ze schrappen hun steun aan afspraken die ze eerder maakten met de energiesector over de duurzaamheid van biomassa als energiebron. Aanleiding is een onderzoek dat Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) in opdracht van Greenpeace heeft gedaan naar de houtproductie in Estland. Dat is een van de landen waar houtpellets vandaan komen die bijvoorbeeld in Nederlandse kolencentrales worden verstookt.