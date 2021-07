Kabinetsleden ontsteld door neerschieten Peter R. de Vries

Demissionair premier Mark Rutte en verschillende ministers hebben geschokt gereageerd op het neerschieten van misdaadverslaggever Peter R. de Vries in Amsterdam. Allen hebben hun afschuw uitgesproken over de daad, door hen bestempeld als een ‘aanslag op de journalistiek’. Naast zijn journalistieke werk stond De Vries ook getuige Nabil B. bij in het Marengo-proces, de strafzaak waarin onder meer de beruchte crimineel Ridouan Taghi terechtstaat.