De Franse regering daagt Rusland mogelijk voor Wereldhandelsorganisatie WTO in de rel over champagne. Moskou dwingt Franse champagneproducenten om de term ‘mousserende wijn’ op de etiketten toe te voegen. Dat geldt dan voor flessen die in Rusland worden verkocht. Russische producenten van de lokale versie van champagne, ‘shampanskoye’ hoeven dat niet te doen.