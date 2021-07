Huisartsen weten niet wie ze straks nog moeten gaan vaccineren, nu mensen in plaats van de tweede AstraZeneca-prik mogen kiezen voor inenting met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Daarom praat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) met de overheid over de gevolgen, en over de kosten die de huisartsen hebben gemaakt. „De uitnodigingen, locaties en medewerkers zijn immers al geregeld”, aldus de LHV.