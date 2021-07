De Volksbank is nog niet gereed om op eigen benen verder te gaan. De bank achter merken als BLG Wonen, SNS, ASN Bank en RegioBank heeft mede door de lage rentestanden zijn financiële positie niet voldoend verbeterd. Daar doet ook de nieuwe strategie die eerder dit jaar werd gepresenteerd niets aan af. Sowieso is het niet aan het huidige demissionaire kabinet om over de toekomst van de Volksbank te beslissen.