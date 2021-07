Artsen hebben ruim 5000 mensen van wie de coronavaccinatie nog niet in de juiste systemen stond voorzien van een vaccinatiebewijs. De mogelijkheid bestaat sinds donderdag en is bedoeld als noodoplossing voor mensen die een bewijs nodig hebben maar dat niet via de reguliere route kunnen verkrijgen. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) werkt het portaal waarmee zij een bewijs voor mensen kunnen regelen „omslachtig”.