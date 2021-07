Oliebedrijven onder druk op Europese beurzen na OPEC-echec

Grote olie- en gasbedrijven als Shell, TotalEnergies en BP stonden dinsdag bij de zakkers op de Europese beurzen. De onzekerheid over de olieprijs maakte beleggers nerveus. Eerder lukte het de landen van oliekartel OPEC en bondgenoten (OPEC+) niet om tot nieuwe afspraken te komen over productiebeperkingen. Dat zorgde in eerste instantie voor hogere olieprijzen, maar daarna sloeg de onzekerheid toe. Ook de zorgen over de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus zette het sentiment op de beursvloeren onder druk.