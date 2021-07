Medewerkers in de groente- en fruitverwerkende industrie krijgen er in stappen 4,5 procent loon bij. Dat staat in de nieuwe cao waarmee leden van vakbonden FNV en CNV in meerderheid akkoord zijn gegaan. De cao geldt voor circa 3000 medewerkers van bij elkaar zo’n vijftig bedrijven waaronder HAK, Coroos en Heinz.