De voormalige directeur van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, moet twaalf jaar de cel in als het aan het Surinaamse Openbaar Ministerie ligt. Het eiste ook een boete van ruim 20.000 euro. Het OM is ervan overtuigd dat Van Trikt via allerlei constructies geld heeft gestolen van zijn werkgever en daarmee de Surinaamse samenleving schade heeft berokkend.