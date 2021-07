‘Toename was te verwachten, basismaatregelen van groot belang’

„Een toename was te verwachten na de versoepelingen”, zegt Aura Timen van het RIVM over de verdubbeling van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen week. Timen is hoofd van het centrum dat de infectieziektebestrijding in Nederland coördineert. Ze benadrukt het belang van de basismaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden tot anderen, thuisblijven en testen bij klachten en handen wassen. „Die worden steeds belangrijker, wil je de opmars van de Delta-variant enigszins in bedwang houden.”