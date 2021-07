Voor het in brand steken van een GGD-teststraat in Urk eist het Openbaar Ministerie een celstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De verdachte die dinsdag voor de brandstichting terechtstaat is de 21-jarige Fokke V. uit Urk. De zaak van de 16-jarige medeverdachte uit Emmeloord wordt vanwege zijn leeftijd achter gesloten deuren behandeld.