Factoren als faalangst of de vrees om een buitenbeentje te worden onder vrienden wegen zwaarder in de keuze voor mbo’ers om door te stromen naar het hbo dan bijvoorbeeld sociaal-economische achtergrond. De Inspectie van het Onderwijs concludeert dat met name persoonlijke kenmerken en de sociale omgeving een rol spelen bij de keuze om na het behalen van een mbo 4-diploma verder te studeren.