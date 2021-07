Autoconcern Stellantis gaat elektrische auto’s bouwen in zijn fabriek in het Britse Ellesmere Port. Daarvoor wordt een investering gedaan van 100 miljoen pond, omgerekend 117 miljoen euro, in de fabriek nabij Liverpool. Stellantis is het moederbedrijf van merken als Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Vauxhall en Jeep.