Taakstraf voor rijden met trekker op start- en landingsbaan Eelde

Voor het rijden met hun trekker op de start- en landingsbaan in Eelde zijn een 37-jarige vrouw uit Twijzelerheide (Friesland) en een 24-jarige man uit Den Horn (Groningen) veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur. De officier van justitie vond dat de twee door hun actie tegen het stikstofbeleid in juli vorig jaar het vliegverkeer in gevaar hebben gebracht en eiste een taakstraf van veertig uur. De rechter vond alleen bewezen dat beiden zich op verboden terrein hebben begeven.