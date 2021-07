KHN: besmettingen in de horeca zijn incidenten

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) beschouwt de jongste coronauitbraken in de horeca als incidenten. De brancheorganisatie zegt dat er wekelijks „miljoenen bewegingen” in de horeca zijn, maar dat de besmettingsaantallen er klein blijven. „Iedereen wist dat bij het nemen van versoepelingen dat de kans op besmettingen toe zou nemen. Dat is een door het kabinet ingecalculeerd risico”, zegt directeur Dirk Beljaarts. Hij benadrukt dat het vrijwel overal gewoon goed gaat in de sector en dat er ook in de thuissituatie of op scholen nog steeds besmettingen plaatsvinden, omdat de jongere doelgroep nog niet gevaccineerd is.