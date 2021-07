Scoutingbootjes in problemen op Oosterschelde, één gewonde

Vier bootjes met jonge scouts en één boot met begeleiding zijn dinsdagochtend rond 10.00 uur in moeilijkheden geraakt op de Oosterschelde, nabij Stavenisse op Tholen in Zeeland. Het lukte de groep van 21 mensen uit België niet meer om aan de kant te komen. Rijkswaterstaat en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) hebben iedereen uit het water gehaald. Eén van de jongeren is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht, zegt een woordvoerster van Veiligheidsregio Zeeland.