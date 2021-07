Oplossing voor kopers 26 slooprijpe nieuwbouwwoningen in Helmond

Er gloort een oplossing voor de gedupeerde huiseigenaren van 26 nieuwbouwwoningen in Helmond. De eigenaren van de energieneutrale woningen in het project de Houtse Akker in de Brabantse stad zagen het helemaal niet meer zitten toen bleek dat hun nog niet opgeleverde nieuwbouwwoningen rijp voor de sloop waren. Daardoor bleven de kopers zitten met een verlies van bijna 300.000 euro per gezin. Door tussenkomst van de gemeente, forse kwijtscheldingen door vrijwel alle hypotheekverstrekkers, en bijdragen door de betrokken projectontwikkelaar en aannemersbedrijf BanBouw is dit verlies verlaagd naar 16.000 euro per koper.