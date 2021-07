Nederland en Duitsland „hebben echt al ons technisch vernuft, al onze politieke en maatschappelijke capaciteiten nodig” om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te verminderen. Dat zei koning Willem-Alexander in zijn speech in de Bondsraad, waar hij de vertegenwoordigers van de Duitse deelstaten sprak. De koning is in Berlijn voor een driedaags staatsbezoek.