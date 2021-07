De strafzaak tegen PVV-voorman Geert Wilders over zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak uit 2014 is afgerond. De Hoge Raad heeft dinsdag geoordeeld dat de veroordeling voor groepsbelediging in stand kan blijven. Tegen de uitspraak van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk.