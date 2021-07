Shell in kopgroep, Signify onderaan in licht hogere AEX

Op de Amsterdamse beurs behoorde zwaargewicht Shell dinsdag tot de sterkste stijgers. Het olie- en gasconcern profiteerde van de verdere opmars van de olieprijzen, die volgde op het vastlopen van de gesprekken van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten over een verhoging van de olieproductie. Verlichtingsbedrijf Signify kampte daarentegen met een adviesverlaging. De stemming op de Europese markten was verder overwegend negatief door de zorgen over de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus. Een forse stijging van de winkelverkopen in de eurozone hield de verliezen beperkt.