34 meldingen trombose en laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 32 meldingen ontvangen van bloedstolsels in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na een prik met het coronavaccin van AstraZeneca. Daarnaast ontving het centrum twee van deze meldingen na inenting met het vaccin van Janssen. Bloedstolsels in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes is een zeldzame, ernstige bijwerking van beide vaccins. Bij de vorige rapportage van Lareb, twee weken geleden, ging het om respectievelijk 29 en één melding van deze bijwerking.