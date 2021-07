Burgemeesters gaan toegangssysteem bij discotheken bespreken

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad gaan maandag in een digitale vergadering het coronatoegangssysteem bij clubs en discotheken bespreken. Sinds vorige week zaterdag is er in enkele plaatsen een uitbraak van coronabesmettingen, omdat het systeem met toegangstesten en de CoronaCheck-app niet waterdicht blijkt te zijn. In Enschede zijn al 185 bezoekers van discotheek Aspen Valley positief getest, nadat er op 26 juni met corona besmette personen binnen zijn geweest.