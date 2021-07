’s-GRAVENZANDE (ANP) - Op de begraafplaats Beukenhage in ’s-Gravenzande (Zuid-Holland) zijn in de nacht van maandag op dinsdag vele tientallen graven vernield. De politie schat het aantal vernielingen tussen de 100 en 150. „Het is een trieste zaak voor de nabestaanden”, aldus een woordvoerster.