Olieproducent Shell aan kop vrijwel vlakke AEX

Het aandeel Shell ging dinsdag aan kop in een vrijwel vlakke AEX-index. Het olie- en gasconcern profiteerde van de verdere opmars van de olieprijzen, die volgde op het vastlopen van de gesprekken van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten over een verhoging van de olieproductie. De snelle opmars van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus in veel landen bleef daarbij zorgen voor terughoudendheid op de beursvloeren. Verder werd uitgekeken naar de winkelverkopen in de eurozone en cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die later op de dag bekend worden gemaakt.