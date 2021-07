Olieprijzen en winkelverkopen centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs blijft de aandacht dinsdag onder meer uitgaan naar de duurdere olie. De olieprijzen staan op het hoogste niveau in jaren nadat oliekartel OPEC en zijn bondgenoten geen akkoord wisten te bereiken over een verhoging van de olieproductie. Daarnaast wordt uitgekeken naar de winkelverkopen in de eurozone en de cijfers over de mate van bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector, die later op de dag bekend worden gemaakt. De snelle opmars van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus in veel landen blijft daarbij zorgen voor terughoudendheid op de beursvloeren.