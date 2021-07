CDA wil landbouw omvormen; veehouderij zal gaan krimpen

Het CDA wil een omslag in de agrarische sector om die toekomstbestendig te maken. Door verschillende maatregelen die de partij voorstelt, zal de intensieve veehouderij gaan krimpen, stelt de partij die van oudsher voor boeren opkomt. Inkrimping is echter geen doel op zich en daarom wil het CDA geen specifieke doelstelling hiervoor geven. De komende tien tot vijftien jaar zal voor de transitie naar een nieuwe landbouw 1,5 tot 2 miljard euro per jaar nodig zijn.